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Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Fakir babası’ doktora veda

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‘Fakir babası’ doktora veda
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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen doktorlardan 78 yaşındaki İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Dilmener, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde binlerce öğrenci yetiştiren duayen doktorlardan 78 yaşındaki İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Dilmener, son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs nedeniyle, özel bir hastanede yetiştirdiği doktorlar tarafından tedavi edilen Dilmener’e kök hücre ve plazma tedavisi de uygulanmıştı. Tedavilere yanıt vermeyen Dilmener’in vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini üzdü. Profesör için yıllarca görev yaptığı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dün sabah tören düzenlendi ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. ‘Yoksul doktoru’ Prof. Dr. Murat Dilmener’in meslektaşlarından Prof. Dr. Haluk Eraksoy, “Kendini düşünen bir insan değildi. Hep hastalarını, çevresini, ailesini düşünürdü. Yoksullara devamlı bakardı” dedi. Prof. Dr. Dilmener maddi imkanı olmayan hastaları ücretsiz tedavi ettiği için ‘Yoksul doktoru’ olarak biliniyordu. Dilmener hakkında bu gerekçeyle 2004’te soruşturma başlatılmıştı. Yargılama sonucunda yoksul hastaları tedavi ettiği anlaşıldığından dosyası kapatılan Dilmener, geçtiğimiz yıllarda emekli olmuştu.

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