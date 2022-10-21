Fakıbaba İYİ Parti’ye geçiyor

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İYİ Parti’ye katılacak olan Fakıbaba, RTÜK’te boşta olan üyelik dengesini de değiştirdi. Boş üyelik, Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılmasıyla İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti. Ancak Fakıbaba’nın istifasıyla da 0.28 Meclis milletvekili aritmetik oranıyla tekrar İYİ Parti’ye geçti. Fakıbaba istifa açıklamasında, “2003’te üyesi olduğum AK Parti’de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşerilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum” dedi.