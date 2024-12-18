Faiz bütçesini yatırım bütçesine çevirdik

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Yılmaz özetle şunları söyledi:

“Faiz, borç bütçesi diyenler oldu. Gerek kamu gerek hane halklarının borcu gerek şirketlerin borcu hangisine bakarsanız bakın dünya ortalamalarının da gelişmekte olan ülkeler ortalamalarının da oldukça altında rakamlara sahibiz. Kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 25-26 seviyelerinde. Bu Avrupa’da yüzde 80-90’larda. Faiz yüküne gelecek olursak, 2002 yılında bütçe harcamalarımızdan 100 lira harcanıyorsa 43.2 lirası faize gidiyormuş. 2025 yılında depremden, diğer dönemsel etkilerden dolayı yükümüz bir miktar artmış olmasına rağmen faize ödediğimiz kaynağın bütçe içindeki payı yüzde 13.2’dir. Bunu deprem yükümüz azaldıkça daha da aşağılara çekeceğiz. Bu kadar hizmet yapabildiyse AK Parti bunun sayesinde yaptı. Faiz bütçesini hizmet bütçesine dönüştürdüğü için yaptı. 2002’de 100 liralık verginin 85.7 lirası faize gidiyormuş, Bugün sadece 17.5 lirası gidiyor. Bu da fazla mı fazla, elbette düşürelim. Faiz yüksek diyenler, gerçekten gelsinler. Varsa gözümüzden kaçan tabiki birlikte bakalım. Kararlı bir şekilde bu programımızı uygulayacağız.

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MİLLİ GÜVENLİK SİYASET BELGESİ DEĞİŞECEK

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, eskiden efsanevi bir belgeydi. Antidemokratik bir atmosfer oluşturan bir belgeydi. Bugün geldiğimiz noktada öyle bir belge değil. Bu belge, demokratik bir ülkenin seçilmiş yönetiminin nezaretinde bütün kurumsal kapasitemizle, güvenlik, sivil kurumlarımızın, akademimizin birçok kurulumuzun katkısıyla oluşan bir belgedir. Önümüzdeki MGK’da bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz.”