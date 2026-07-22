×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası, İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Faili meçhul ve şüpheli dosyalar raftan iniyor! 24 yıldır kayıp Döndü için umutlu bekleyiş

Güncelleme Tarihi:

#Döndü Karaçoban#Osman Karaçoban#Eşe Akdoğan
Faili meçhul ve şüpheli dosyalar raftan iniyor 24 yıldır kayıp Döndü için umutlu bekleyiş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 09:51

Mersin’in Tarsus ilçesinde 16 yaşında evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Döndü Karaçoban’ın ailesi, dosyanın yeniden açılarak akıbetinin ortaya çıkarılmasını istiyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İlçenin Köselerli Mahallesi'nde oturan Döndü Karaçoban, 2002 yılında evden çocuk yaşta ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp başvurusu yapılan Karaçoban'ın bulunması için bir süre yapılan arama çalışmaları, bir ize rastlanmayınca sonlandırıldı. Faili meçhul ve şüpheli dosyaların tekrar ele alınması, Karaçoban ailesine umut verdi.

Faili meçhul ve şüpheli dosyalar raftan iniyor 24 yıldır kayıp Döndü için umutlu bekleyiş

"DOSYAYI ÇÖZECEĞİNE İNANCIM TAM"

Döndü Karaçoban’ın ailesi, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yeniden değerlendirmeye alınmasını istedi. Karaçoban'ın ağabeyi Osman Karaçoban, "Adalet Bakanımız bize kardeşimizin akıbeti ile ilgili umut olmuştur. Bu dosyayı çözeceğine inancım tam, kendilerine güveniyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Faili meçhul ve şüpheli dosyalar raftan iniyor 24 yıldır kayıp Döndü için umutlu bekleyiş

"ÖLÜ YA DA SAĞ OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

O günden bu yana kız kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını belirten abla Eşe Akdoğan ise "Kardeşimin ölü ya da sağ olduğunu bilmiyoruz. Dosyanın yeniden açılarak kardeşimin akıbetinin ortaya çıkartılmasını umut ediyoruz" diye konuştu.

Gözden KaçmasınBir zamanlar altın kadar değerliydi: Şimdi imha ediliyorBir zamanlar altın kadar değerliydi: Şimdi imha ediliyor!Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınEsenyurtta korkunç olay Kavga sonrası 16ncı katından düşerek hayatını kaybetti... 4 arkadaşı gözaltındaEsenyurt'ta korkunç olay! Kavga sonrası 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetti... 4 arkadaşı gözaltındaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Döndü Karaçoban#Osman Karaçoban#Eşe Akdoğan

BAKMADAN GEÇME!