Fail ne demek? Fail nedir? Fail TDK kelime anlamı

Türk Dil Kurumu fail kelimesi için, ‘Eden, yapan ve İşleyen’ şekilde karşılık sunmaktadır. Bu durum herhangi bir konu ya da olgu ve olay karşısında ele alınabilmektedir. Tabii özellikle yapılan bir suç üzerinden daha çok değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Fail Ne Demek?

TDK açısından genel olarak yapan, eden ya da işleyen şeklinde fail kelimesi ifade edilmektedir. Ancak özellikle hukuki bir sonuç doğuracak suç işlemiş olan kişiler adına değerlendirilen bir kelimedir.

‘’Bu faili meçhul bir suçtur.’’

‘’Vilayetin bir yerinde faili yakalanamayan bir irtica vakası çıkar.’’ R. N. Güntekin

Fail Nedir?

Herhangi bir durum ya da olay karşısında bu olguları gerçekleştiren kişi adına yapan, eden ya da işleyen olarak fail kelimesi kullanılmaktadır. Daha çok bir kabahat veya suç üzerinden ele alınan ve değerlendirilen bir kelime olarak öne çıkıyor. Kanun üzerinden yapılan bir suç ile beraber o suçu işleyen kişiye fail denmektedir.

Arapça kökenli bir kelime olmasına rağmen Türkçede oldukça fazla değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Hatta yerine herhangi bir kelime olmadan en çok bu sözcüğün ele alındığı söylenebilir. Gündelik yaşamda da farklı konular üzerinden fail kelimesini anlamı ile beraber değerlendirebilirsiniz.