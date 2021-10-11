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'Fahriye'yle aşı götürüyor

#Koronavirüs#Aşı#Yalova
Fahriyeyle aşı götürüyor

Yalova'nın Termal ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ömer Öktem, Türk Kızılay tarafından kullanıldıktan sonra emekli edilen 1986 model minibüsü satın aldı. Ardından da minibüsü modifiye ederek karavana çevirdi. Öktem, ‘Fahriye’ adını verdiği minibüsle köy köy dolaşıp ekibiyle birlikte aşılama çalışması yapıyor.

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Köy meydanı veya köy girişine kurduğu aracın yanına gelen vatandaşlarla görüşen sağlık ekibi, aşı olmak istemeyenleri ikna edip onaylarını aldıktan sonra aşılıyor. Son olarak Termal ilçesine bağlı Yenimahalle'de aşılama çalışması yürüten Öktem, farkındalık oluşturmak için karavanını kullandığını anlatarak, “Dikkat çekmesi için ulaşılması zor yerlere karavanımız 'Fahriye' ile ulaşıyoruz. İnsanlar aracı merak ettiği için gelip sorular soruyor. Biz de bu arada bilgilendirip, gerekirse ikna edip aşılarını yapıyoruz. 'Fahriye' aslında emekli bir sağlık çalışanı diyebiliriz. Daha önce Kızılay aracı olarak kullanıldı” diye konuştu. 

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#Koronavirüs#Aşı#Yalova