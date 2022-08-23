Fahri trafik müfettişlerinden kritik çağrı: Firmaları teşhir edin

Haberin Devamı

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği, ölümlü kazalara karışan otobüs firmalarının her ay düzenli olarak kamuoyuna açıklanmasını istedi. Hürriyet’e konuşan dernek sözcüsü Halis Kahraman, kazaya karışan firmaların 2017’den itibaren aylık olarak kamuoyuna açıklandığını ancak uzun bir süredir bundan vazgeçildiğini belirterek, “Bu uygulamanın yeniden başlatılması halinde, şehirlerarası otobüs yolculuğu yapacak yolcular, kazaya çok karışan otobüs firmalarını öğrenecek ve seyahatlerinde bunları tercih etmeyeceklerdir. Bu firmalar da trafik bilincine sahip, bilgili, tecrübeli ve liyakatlı kaptan şoför çalıştırmak zorunda kalacaklardır. Böylece, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarında bir nebze olsun azalma sağlanacaktır. Bu önerilerimizin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.





Haberin Devamı

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü olarak geçtiğimiz aralık ayında uygulamanın yeniden başlaması için CİMER’e başvurduğunu anlatan Kahraman, gelen yanıtı şöyle özetledi: “Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Dairesinden Karayolları Trafik Kanunu Ek Madde 4’te ‘karayollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs benzeri taşıtların karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının; kusurlu araç veya araçları kullanan sürücü ve araca ait plaka numaraları ile birlikte otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna görüntülü ve yazılı olarak, kusur oranlarından söz edilmeksizin ilanı, sırrın ifşaı ve ticari itibarın ihlali sayılmaz’ şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi olarak yayınlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’nda yer alan ‘otobüs ve benzeri taşıtların karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna görüntülü ve yazılı olarak, kusur oranlarından söz edilmeksizin 6 ayda bir ilan edilmesi öngörülmüştür’ denildi. Bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Ancak aradan 6 ay geçti ve çok sayıda kaza yaşandı. Biz 36 bin fahri müfettiş ve kamuoyu adına kazaya karışan otobüs ve benzeri firmaların her ay düzenli olarak teşhir edilmesini istiyoruz.”

Haberin Devamı

‘KAZALAR YOLLARDAN KAYNAKLANMIYOR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dün Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı’nda gerçekleştirilen ‘Demir Kanatların Objektifinden Karma Fotoğraf Sergisi’nin açılışına katıldı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen kazalarla ilgili soru üzerine “Bu kazalar bizi derinden yaraladı. Yalnız bu kazalar yol kusurundan kaynaklı kazalar değil. İnceleme, araştırma ve soruşturmalar devam ediyor. Sonucunda bunlar açığa çıkacaktır ama daha çok şu an yol kusuru dışında olan sürücü hataları ve araç hataları görünmekte. Dileğimiz bu tür kazaların bir daha olmaması” diye konuştu.