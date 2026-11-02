Fahri müfettişin 'yaya geçidi' cezası somut delil olmadığı gerekçesiyle iptal edildi

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Buca Zübeyde Hanım Taksi Durağı Başkanı, evli ve 3 kız çocuğu babası Erhan Şen, geçen ağustos ayında e-Devlet'ini kontrol ettiğinde kullandığı 35 T 5525 plakalı taksisine trafik cezası kesildiğini fark etti. 40 yıllık şoför Erhan Şen, ceza maddesini incelediğinde Uğur Mumcu Mahallesi Özmen Caddesi üzerinde yaya geçidinden geçtiğini, Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 74/A maddesine göre; 'Görevli veya ışıklı işaret bulunmayan ancak işaret veya levhayla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken sürücülerin yavaşlamaması ve buralardan geçen ya da geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemesi'ni düzenleyen maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle fahri müfettişin tutanağı doğrultusunda 5 bin 662 TL para cezası kesildiğini gördü.

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MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ

Kural hatası yapmadığını belirten Erhan Şen, avukat olan kızı Emine Şen Ümit aracılığıyla cezanın iptali için İzmir 8 Sulh Ceza Hakimliği'nde dava açtı. Dava, 19 Ekim'de sonuçlandı. Mahkeme hakimi, trafik kural ihlali tespit tutanağı dışında fahri trafik müfettişi tarafından idari yaptırım kararına dayanak teşkil eden tutanak harici delil sunulmadığı, herhangi bir belge ya da fotoğrafın bulunmadığı, kural ihlalinin nasıl ve ne şekilde ihlal edildiğinin belirtilmediği, kabahatin işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delile ulaşılamadığı, bu nedenle muteriz hakkında düzenlenen idari yaptırım kararlarının hukuka aykırı olduğu anlaşıldığı gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

'HAKSIZ YERE KESİLEN BİR CEZA, YARGIDAN DÖNDÜ'

Taksi şoförü Erhan Şen, "Ceza maddesini incelediğimde yaya geçidinde yayalara öncelik vermediğim gerekçesiyle ceza kesilmiş. Halbuki ben meslekte 40 yılımı doldurdum. Asla yaya geçidinde yayalara öyle geçiş üstünü vermemezlik yapmadım. Yapmam da. Konuyu avukat kızıma anlattım. Avukat kızım, 'Baba, derhal itiraz edelim' dedi. Ama ben de bu arada cezayı da ödemiş bulundum. Beni esas duygulandıran, avukatımın, taksicilik mesleğinden 40 yıldan beri kazandığım paralarla okuttuğum kızımın olması oldu. Bugün babasına sahip çıkıyor. Tabii çok mutluyum. Kendi kızlarım, eşim var. Ben böyle bir hata yapar mıyım? Davayı kazandık. Emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Ayrıca fahri müfettişin aynı bölgede birçok arkadaşa da bu konuda ceza kestiğini duydum. Haksız yere kesilen bir ceza hukuktan, yargıdan döndü" dedi.

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'EMSAL BİR KARAR'

Avukat Emine Şen Ümit ise "Babam bana bu ceza ile geldiğinde dosyayı inceledim. Dosyada yaya geçidi ihlali bulunmakta. Ancak yaya geçidi ihlalinde olayın yeri, zamanı, yayanın konumu, aynı zamanda da ihlalin gerçekleştiğine dair fotoğraf, video kaydı, mobese görüntüsü gibi somut delil yok. Dosyada sadece fahri müfettişin soyut beyanları var. İtirazlarımız neticesinde de mahkeme şüpheden uzak, somut bir delil bulunmaması sebebiyle cezayı iptal etti. Bu da emsal bir karar. Vatandaşların hak arama özgürlüğüne dayanan ayrıca fahri müfettişlerin yetkilerini kullanırken somut delil gösterme zorunluluğuna değinen güzel bir karar olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız ceza kesilince 'Bunu ödemek zorundayım' diye düşünmesin. Haklarını mutlaka sonuna kadar arasın" diye konuştu.