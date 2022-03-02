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Fahrettin Koca Ülkü Tamer şiirinden bir cümleyle duyurdu: “İçime çektiğim hava değil gökyüzü”

#Fahrettin Koca#Ülkü Tamer#İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzü
Fahrettin Koca Ülkü Tamer şiirinden bir cümleyle duyurdu: “İçime çektiğim hava değil gökyüzü”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Şubat tarihinde gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısı öncesinde yeni bir paylaşımda bulundu. Bilim Kurulu toplantısının saatini hatırlatan Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı ardından “İçime çektiğim hava değil gökyüzü” sözlerinin geçtiği şiirin tamamı merak konusu oldu. İşte o şiirin tamamı…

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Ülkü Tamer’in “BRUEGEL” şiirinde geçen “İçime çektiğim hava değil gökyüzü” sözlerinin yazılığı olduğu bir görseli paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca Ülkü Tamer şiirinden bir cümleyle duyurdu: “İçime çektiğim hava değil gökyüzü”



BRUEGEL

Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor.
Köpeklerin bakışlarında birer keman tadı.
Avcılar ve kuşlar avdan dönüyor.
Zaten her yanda hüzün görülür
Uzakta çocuklar kayıyorsa,
Kızaklar tahtadan yapılmışsa,
Kar dinmişse,avdan dönüyorsa avcılar,
İnsan anlamışsa ansızın, başladığını
Gökyüzünün, ayaklarının ucunda.

Kuş tüyleriyle kaplıdır burunları
Birer sirk emeklisine benzeyen avcıların;
Soluk alır, tüy verirler yorulunca,
Yürekleri birleşir, geniş bir av ülkesi olur,
İçinde tazılar yaban ördeklerini,
Çantalı okullular kar tanelerini avlar.
Norveç'in nüfusunu bilir de okullular
Karın nüfusunu bilmezler nedense.
Zaten her zaman hüzün bulunur biraz.
Norveç'ten söz açan şiirlerde.

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Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor.
Ağzımın kemiğinde dağınık bir şiir tadı.
Gürgenler ve kayınlar avdan dönüyor.
Sırtsız atmacalar çizerdim şimdi
Bir kayığın yelkeni geçseydi elime;
Unutmazdım, yelkenin bir köşesine
Tabut başlı bir avcı yerleştirirdim.

İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür.

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#Fahrettin Koca#Ülkü Tamer#İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzü

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