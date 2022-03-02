Fahrettin Koca Ülkü Tamer şiirinden bir cümleyle duyurdu: “İçime çektiğim hava değil gökyüzü”

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Ülkü Tamer’in “BRUEGEL” şiirinde geçen “İçime çektiğim hava değil gökyüzü” sözlerinin yazılığı olduğu bir görseli paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!” ifadelerini kullandı.

Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor.Köpeklerin bakışlarında birer keman tadı.Avcılar ve kuşlar avdan dönüyor.Zaten her yanda hüzün görülürUzakta çocuklar kayıyorsa,Kızaklar tahtadan yapılmışsa,Kar dinmişse,avdan dönüyorsa avcılar,İnsan anlamışsa ansızın, başladığınıGökyüzünün, ayaklarının ucunda.

Kuş tüyleriyle kaplıdır burunları

Birer sirk emeklisine benzeyen avcıların;

Soluk alır, tüy verirler yorulunca,

Yürekleri birleşir, geniş bir av ülkesi olur,

İçinde tazılar yaban ördeklerini,

Çantalı okullular kar tanelerini avlar.

Norveç'in nüfusunu bilir de okullular

Karın nüfusunu bilmezler nedense.

Zaten her zaman hüzün bulunur biraz.

Norveç'ten söz açan şiirlerde.

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Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor.

Ağzımın kemiğinde dağınık bir şiir tadı.

Gürgenler ve kayınlar avdan dönüyor.

Sırtsız atmacalar çizerdim şimdi

Bir kayığın yelkeni geçseydi elime;

Unutmazdım, yelkenin bir köşesine

Tabut başlı bir avcı yerleştirirdim.

İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür.