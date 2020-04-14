Fahrettin Koca ölüm ve vaka sayılarındaki 0.21 oran konusu hakkında açıklama yaptı

Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının 4. haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Vaka sayısının artması ile birlikte sağlık kuruluşlarında hasta sayısında bir azalış söz konusu değil. Yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık duraklamaya girildiğini net görüyoruz. Sosyal medyada yayılan 021 oranından bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğü takdirde bu tablonun değiştiğini görmüş oluruz. Bu dönemde tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga seyri olmazsa nasıl olacağını biz biliyoruz. Temas, izolasyon ve sosyal mesafesinde özellikle dikkat edelim.