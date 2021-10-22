Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası! Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında

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Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu ile avukatları katıldı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı.

Kaftancıoğlu, emniyetteki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Söz konusu iddianame içeriğini okuduğumda hakkımda açılmış olan davanın hangi maksatla açılmış olduğunu bilmiyorum. Her ne kadar 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan kamu davası açılmışsa da dava konusuna konu olan fotoğrafın incelenmesinde ortada herhangi bir özel hayatın bahsedilemeyeceği açıktır" dedi.

'BEN NEREDE OTURDUĞUNU DAHİ BİLMEM'

Kaftancıoğlu, "İddianamede belirtildiği şekilde her ne kadar özel hayatın gizliliğini ihlal ettirmeye azmettirme nedeniyle cezalandırılmam istenmişse de CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflarının çekilmesi hususunda bir talimatım yoktur. Ben müştekinin nerede oturduğunu dahi bilmem" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu şikayetten vazgeçme olursa kabul edeceğini ve suçsuz olduğunu dile getirerek beraatini talep etti.

DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ TALEP EDİLDİ

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Sanık avukatı Hasan Fehmi Demir, dava dosyasında atılı suça ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını öne sürerek daha önce Başsavcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlattı. Avukat Demir, Kaftancıoğlu'nun beraat etmesini talep ederken Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de aynı olaya ilişkin yargılama yapıldığına değinerek dava dosyaların birleştirilmesini talep etti.

"ŞİKAYETMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Şikayetçi avukatı Abdulmelik Yavaşçı ise Kaftancıoğlu'nun göstermiş olduğu fotoğrafın müvekkilinin bahçesi olduğunu belirterek "Bu husus Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yer alan dosyadaki bilirkişi raporunda da açıktır. Müvekkilin hukuka aykırı bir eylemi olmadığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği takipsizlik kararı ile kesinleşmiştir. Bu karara İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü dahi itiraz etmemiştir. Sanık her ne kadar talimatı olmadığını beyan etmişse de dosyaya sunacağımız flaş bellekteki görüntülerde görüleceği üzere verdiği talimat hem sanık tarafından hem de talimatı verdiği Suat Özçağdaş tarafından defalarca ikrar edilmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

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Ara kararını açıklayan mahkeme duruşmaya gelmeyen 2 tanık hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilmesi hususunda yazılan müzekkereye de cevap verilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, 21 Nisan 2020'de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekmesiyle ilgili CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianamede aynı suçtan Kaftancıoğlu'na daha önce takipsizlik verildiği, müşteki Altun'un Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımını göstererek takipsizlik kararına itiraz ettiği, Sulh Ceza Hakimliği'nin de takipsizlik kararını kaldırdığı hatırlatılıyor.