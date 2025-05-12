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Fahrettin Altun'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Gerekli önlemler alınacak

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#Fahrettin Altun#İletişim Başkanlığı#Terörsüz Türkiye
Fahrettin Altundan Terörsüz Türkiye açıklaması: Gerekli önlemler alınacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 12:25

İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar şeffaf bir şekilde titizlikle atılacaktır" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 40 yılı aşkın sürecin sonunda gelinen bu aşamaya kadar çeşitli bedeller ödemiş, sıkıntılar çekmiş ve en önemlisi evlatlarını vatan uğruna şehit vermiştir. Bugüne gelinmesinde emeklerin kıyas kabul etmeyecek derecede en büyüğünün sahibi olan aziz şehitlerimizin her birini rahmet ve minnetle anıyoruz. Kuşkusuz 'Terörsüz Türkiye' süreci, dünden bugüne gelişen kısa vadeli ve sığ bir süreç olmadığı gibi, bugünden yarına çok hızlı şekilde sonlanacak bir süreç de değildir. Güzel ülkemiz Türkiye’nin ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir ortamın tesisi için Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm bilgisi, kapasitesi ve birikimiyle çalışmaya devam edecektir. Söz konusu sürecin sağlıklı ve akıcı bir şekilde ilerlemesi için gerekli önlemler alınacak, tüm adımlar hassas ve şeffaf bir şekilde, kararlılık ve titizlikle atılacaktır. Aziz milletimiz de bu süreçte devletimizin, hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu siyasi iradenin destekçisi olduğunu her fırsatta ortaya koymaktadır. Bu bilinçle; MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve liderliğiyle devam eden, millet ve devlet el ele yürüdüğümüz 'Terörsüz Türkiye' yürüyüşümüzün ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Altun#İletişim Başkanlığı#Terörsüz Türkiye

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