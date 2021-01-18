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Gündem
DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 18:48 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması

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Fahrettin Altun'dan sosyal medya açıklaması
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının yeni yasamız çerçevesinde ülkemize yasal temsilci atama kararları bizler için sevindiricidir. Bu kararlar vatandaşlarımızın kişilik haklarının ve ifade özgürlüğünün korunması için ortaya koyduğumuz çabaların da haklılığını gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

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