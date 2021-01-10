Fahrettin Altun’dan sert tepki: Kılıçdaroğlu derhal özür dilemelidir!
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesine sert tepki gösterdi. Altun açıklamasında ‘Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir’ dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir' ifadelerini kullandı.
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