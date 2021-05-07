Fahrettin Altun'dan 'Radyo Günü' mesajı

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de radyo yayıncılığı 94 yıl önce bugün, yapılan ilk anonsla başladı. Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum" dedi.

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