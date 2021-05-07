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Gündem
DHA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 03:13 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan 'Radyo Günü' mesajı

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Fahrettin Altun'dan 'Radyo Günü' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Radyo Günü sebebiyle yayımladığı mesajında "Büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu" dedi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de radyo yayıncılığı 94 yıl önce bugün, yapılan ilk anonsla başladı. Aziz milletimizi yıllardır hakikatle buluşturmak için büyük bir özveriyle çalışan radyolarımız hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi oldu. Tüm radyo çalışanlarımızın Radyo Günü'nü kutluyorum" dedi.

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