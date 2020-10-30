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ANKARA (AA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun’dan ‘provokatörlere’ karşı önemli uyarı

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Fahrettin Altun’dan ‘provokatörlere’ karşı önemli uyarı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası provokatif paylaşım ve açıklamalara ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Acımız bir, hüznümüz bir. 83 milyon tek yürek, tüm dualarımız İzmir'imiz için. Bu hassas dönemde toplumumuzun sinir uçlarıyla oynayarak tefrika çıkarmaya çalışanları milletimiz affetmeyecektir. Medyamızdan beklentimiz, bu provokatörlere alan açmamalarıdır. Birliğimiz daim olsun."

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