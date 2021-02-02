Fahrettin Altun'dan İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
İzmir’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun İzmir.
İzmir’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun İzmir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 2, 2021
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle