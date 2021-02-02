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GeriGündem Fahrettin Altun'dan İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama
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Haber Giriş: 02.02.2021 - 20:54 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama

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Fahrettin Altun'dan İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

İzmir’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun İzmir.

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