Fahrettin Altun'dan İzmir'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama

Fahrettin Altun'un Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

İzmir’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla saha çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçmiş olsun İzmir.