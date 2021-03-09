MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
GeriGündem Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 01:21 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin Tweetini alıntılayarak verdiği cevapta "Her zaman iletişim üzere olalım" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti'nin İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen 'Doğru mu?' uygulamasına yaptığı eleştirel videoyu alıntılayarak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Milletimiz, şaşmaz feraseti ile AK Parti'yi kurdu" sözlerinin olduğu videoyu yayınladı. Altun, yayınladığı videoya "Hep iletişim üzerine olalım" notunu paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi