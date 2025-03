Fahrettin Altun'dan İsrail'e tepki: Son saldırıları şiddetle kınıyorum

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail, amacının yalnızca kan dökmek, savaş ve işgal olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösteriyor. Ateşkes anlaşmasını düzenli olarak ihlal ediyor ve şimdi de etnik temizlik faaliyetlerine devam etmek istiyor. Uluslararası hukukun ve insanlık onurunu ısrarla hiçe sayıyor. Her ne kadar Batı medyası İsrail'in saldırılarını bir 'sürpriz' olarak lanse etse de, bu duruma hiç şaşırmıyoruz zira bu saldırılar tam da İsrail’in soykırım politikasına uygun bir katliam. Sözde 'Medeni' dünya, on binlerce insanın katledilmesine göz yummaya devam ederken, İsrail'in sivilleri sistematik şekilde katletme kampanyasının bir sonraki aşamasına 'şaşırmış' gibi davranıyor. Batılı ülkelerin Tel Aviv'deki bu soykırımcı rejime maddi destek sağlamaya devam etmesi menfur bir durumdur. Söz konusu ülkelerin, İsrail'in eylemleri karşısında ahlaki bir duruş sergileyememeleri, insan hakları ve demokrasi hakkında söyledikleri her şeyi geçersiz kılacaktır. Batı’nın İsrail’e yaptırım uygulama konusunda sergilediği acziyet ve isteksizlik gerçekten dehşet verici bir hal almıştır" dedi.

Haberin Devamı

'FİLİSTİN ER YA DA GEÇ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAKTIR'

"Filistinli kardeşlerimiz, sömürgeci işgalcilere karşı verdikleri mücadelede her zaman büyük bir kararlılık ve direnç göstermiştir" diyen Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Onların direniş ruhu asla kırılamayacak ve Filistinliler asla zalimlere boyun eğmeyecekler. Bunu İsrail hükümeti de çok iyi bilmektedir ve böylesi bir direniş karşısında çaresiz kalmaya mahkumdur. İsrail'in Filistinlilere yönelik son saldırılarını şiddetle kınıyorum. Tüm zorluklara rağmen cesurca direnen Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. Bilmelerini isterim ki bu zayıf, korkak ve güvensiz işgal rejiminin gerçekleştirdiği korkunç katliamlar karşısında gösterdikleri cesaret ve duydukları özgürlük özlemi, dünyadaki milyonlarca insana ilham veriyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca belirttiği üzere savaş suçu işleyen İsrailliler insanlığın ortak vicdanıyla durdurulmalıdır. 'Medeni dünya' aklını başına toplayıp İsrail rejimini hesap vermeye zorlayarak ve iki devletli çözüm için baskı yaparak bu çılgınlığa bir son vermelidir. Biz Türkiye olarak, her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Zulme, baskıya ve işgale karşı durmaktan asla çekinmeyeceğiz. Filistin er ya da geç özgürlüğüne kavuşacaktır."