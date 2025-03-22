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Fahrettin Altun: Türkiye, sokağa teslim olmayacak

Güncelleme Tarihi:

#Fahrettin Altun#Sokak Olayları#İBB Soruşturması
Fahrettin Altun: Türkiye, sokağa teslim olmayacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 04:04

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır" dedi.

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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bölgemizde ve dünya siyasetinde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, liderlik kapasitesi ve devlet tecrübesi ile ülkemizin bu süreçten en güçlü şekilde çıkması noktasında büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadele Sayın Cumhurbaşkanımızın mübarek Ramazan ayında da devam eden yoğun temposundan ve temaslarından da net bir şekilde görülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız gecesini gündüzüne katarak aziz Milletimiz ve güzel Türkiye’miz için çalışmalarını kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Öte yandan 'ana muhalefet partisi' dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelere ısrarla bigane kalmakta, her gün kendi iç çekişmeleriyle meşgul olmakta ve kendi krizlerini ülkenin meselesiymiş gibi göstermeye çalışmaktadır. 'Ana muhalefet partisi' son olarak devletin bağımsız yargı organları tarafından yürütülen yıllara sari bir adli süreci bahane ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya, devlet kurumlarına karşı halkımızı kışkırtmaya devam etmektedir. Adli makamların ciddi iddialarına tatmin edici yanıtlar vermek yerine, sokaklara dönük şiddet çağrıları yapmak suretiyle yargı süreçlerini bu şekilde etki altına alma çabası beyhudedir. Türkiye bu oyuna gelmeyecek, sokağa teslim olmayacak, demokratik hukuk düzeni ne pahasına olursa olsun korunacaktır. Mezkur siyasi kesimler içine düştükleri siyasi tükenmişlik sendromundan bir an evvel çıkmalı, yaşadıkları iç krizlerden sebep kendi partilileri tarafından tetiklenen süreçlerin faturasını hükümetimize ve ülkemize mal etmekten vazgeçmelidir. Şiddetin her türlüsü kötüdür. Demokrasi her daim pusulamızdır. Devletimiz suçlu ile suçsuzu ayıracak kudrete, milletimiz de olanı biteni en iyi şekilde takdir ve tahlil edecek dirayet ve ferasete sahiptir" açıklamasında bulundu. 

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#Fahrettin Altun#Sokak Olayları#İBB Soruşturması

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