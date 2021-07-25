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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun, Şile'de gazetecilere saldırıyı kınadı

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Fahrettin Altun, Şile'de gazetecilere saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Şile'de gazetecilere saldırıyı kınadı ve "Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez" ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şile'de haber takibi yapan gazetecilere yönelik saldırıyı kınadı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"A Haber ekibinin Şile'de haber takibi yaparken İBB çalışanları tarafından hakaret ve fiziksel saldırıya uğramalarını kınıyorum. Darp edilen kameraman Ayhan Arıtürk ve muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile A Haber ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bu vandallık aynı zamanda medya özgürlüğüne de bir saldırıdır. Basın özgürlüğünü dilinden düşürmeyenlerin, bu saldırıya seslerini çıkarmamaları onlar adına bir utanç vesikası olarak kalacaktır."

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