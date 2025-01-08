Fahrettin Altun: İki binin üzerinde yalan haberi bertaraf ettik

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Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen '2'nci İletişim Şurası Hazırlık Çalıştayı'nın açılışında konuştu. Altun, bugün sınırsız tüketim anlayışının, vahşi tüketimcilik ideolojisinin sirayet ettiği bir küresel toplumun varlığı ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Altun, "Tükettikçe tatmin olacağını sanan ancak psikolojik açlığı giderek daha da derinleşen bireylerin içinde olduğu bir kısır döngü ile karşı karşıyayız. Yeni medya düzeni içinde sürekli yeni mesajlara muhatap olan medya tüketicileri, saniyeler içinde duygudan duyguya geçiş yapmakta, bu da huzursuz, tatminsiz bireyler yaratmaktadır. Evet, bilgiye erişim artık çok kolay ve hızlı. Ancak hangi bilgiye? Algoritmalarla önümüze konulan hazır bilgiye mi? Yoksa kendi irademizle bizi idrake ulaştıracak derinlikli bilgiye mi? Hakiki bilgiye mi? Yoksa tahrif edilmiş bilgiye mi? Dağınık bir zihnin, hakikat temelinde bir hayat tasavvuru inşa etmesi mümkün mü? Hakikat krizi tam da burada karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

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'İSRAİL HÜKÜMETİNİ KASTEN SUÇSUZ GÖSTERMEYE GAYRET EDİYORLAR'

Kitleler arasında, toplumlar arasında, gerçekle yanılsama arasındaki çizginin belirsizleştirdiğini söyleyen Altun, "İçinde olduğumuz küresel medya düzeni, ne yazık ki sözünü ettiğimiz hakikat krizini derinleştiren başlıca unsur. Küresel medya kartelleri; haber, reklam ve eğlence içeriklerini uluslararası alandaki adaletsizliği ve sömürü düzenini tahkim edecek şekilde yeniden üretiyorlar. Bu karteller, sehven değil kasten küresel alandaki zulümleri meşrulaştırmaya, onları görünmez kılmaya çalışıyorlar. Gazze'deki soykırımı tüm dünyaya aktarmak için hakikat nöbeti tutan gazetecileri, Filistin'in masum çocuklarını, kadınlarını, insanlarını katleden İsrail hükümetini; kasten, bile isteye suçsuz göstermeye gayret ediyorlar. Karşımızda kasti bir vicdansızlık, gayriahlaki bir tavır var. Teoman Duralı Hocamızın o müthiş deyişiyle, 'En korkunç cinayet doğru olanın katlidir' ve biz bu cinayetin her gün farklı şekillerde tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Yalnızca ifadelerle, kelimelerle, kavramlarla da değil; simüle edilmiş haberler, tek kaynaktan beslenmiş, güdülenmiş belgeseller, algıları değiştirmek üzere kurgulanmış alt metinler, sözüm ona en iyi listeleriyle yükseltilen trendler ve dezenformasyonun tüm halleri, her gün milyonlarca insana ulaşıyor. Uluslararası siyaset alanında da maalesef çok farklı bir görünümle karşılaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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'ETKİ ALANIMIZI DERİNLEŞTİRTİRECEĞİZ'

İletişim Başkanlığı olarak önem verdikleri bir diğer alanın medya ve basın alanı olduğunu belirten Altun, "Başkanlık olarak bugüne kadar 27 bin basın kartını sahiplerine teslim ettik. Aynı zamanda medya mensuplarımızın haklarının iyileştirilmesinden güncel meselelere dair ulusal ve uluslararası basın bilgilendirme toplantılarına kadar bu alanda yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

2025 yılı içinde Doğu Akdeniz Medya Forumu, Türkiye-Çin Medya Forumu, Türk-Alman Medya Forumu, Türk-Yunan Medya Forumu, Balkanlar Medya Forumu ve Afrika Medya Forumu'nu hayata geçireceklerini aktaran Altun, "Elbette bununla birlikte yurt dışı teşkilatımızla tüm coğrafyaları yakından takip ediyor; ülkemizin görünümünü dünya medyasında güçlendiriyor ve sahici ilişkiler kurulmasını tesis ediyoruz. Önümüzdeki süreç, 'Türkiye İletişim Modeli' çerçevesinde uluslararasılaşmayı merkezimize aldığımız, farklı coğrafyalarda medya iş birliklerimizi daha da güçlendireceğimiz ve etki alanımızı derinleştireceğimiz bir dönem olacak" diye konuştu.

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'İSRAİL YALANLARI PLATFORMU, BAŞARILI PROJE OLARAK ÖNE ÇIKTI'

Dezenformasyonla mücadeleyi de kritik çalışma alanlarından biri olarak kurumsallaştırmaya devam edeceklerini belirten Altun, "Keşke sistematik dezenformasyon faaliyetleri medya ve iletişim iklimini zehirlemese ve biz de bu yönde bir çaba ortaya koymasak. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin yoğun çalışmalarıyla bugüne kadar, ülkemize karşı üretilen 2 binin üzerinde yalan haberi ve kara propaganda girişimini bertaraf ettik. Bu çerçevede özel uygulama örnekleri de inşa ettik. Örneğin, insanlık adına verdiğimiz hakikat mücadelesinde kritik bir uygulama da İsrail'in yalan kampanyalarını, medya manipülasyonlarını farklı dillerde ifşa ettiğimiz 'Lies of Israel', 'İsrail'in Yalanları' platformu, bu bağlamda başarılı bir proje olarak öne çıktı" ifadelerini kullandı.