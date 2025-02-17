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Ukrayna lideri Zelenski yarın Ankara'ya geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fahrettin Altun#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 16:03

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yarın Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır.

Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fahrettin Altun#Ankara

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