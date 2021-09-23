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Fahrettin Altun: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeli

#Fahrettin Altun#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM
Fahrettin Altun: Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a yaptığı ziyareti tamamlayarak Türkiye'ye hareket etti. Erdoğan'ın yoğun temaslarına ilişkin açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere birçok kriz bölgesine yardımcı olmak adına, Türkevi'nde çok sayıda ikili görüşmeye ev sahipliği yaptığını ifade etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta uluslararası işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, salgın, göç ve iklim değişikliği gibi küresel konuda uluslararası topluma örnek liderlik sergilediğini vurguladı.

"DİPLOMATİK BAŞARILAR SAĞLADIK"

Altun, Cumhurbaşkanı'nın temaslarında özellikle Afganistan'ın istikrara kavuşturmaya yardımcı olma arzusunun altını çizdiğini belirterek, "Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'a barışı getirme noktasında yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi" dedi.

New York ziyaretinin diplomatik başarılar sağladığını ifade eden Fahrettin Altun, dünyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eyleme geçme çağrısına kulak vermeye davet etti.

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#Fahrettin Altun#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BM