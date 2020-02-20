Fahrettin Altun: Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır
İdlib’ten gelen acı haberin ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
İletişim Başkanı Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır.
Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir.
Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır.
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