Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

#Fahrettin Altun#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor" dedi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı diplomasi görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız lider diplomasisine hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konuları istişare etti. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri, ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü pekiştiriyor. Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye’nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın, Türkiye’nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazanımların farkına varması milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği, ’Adil bir barışın kaybedeni olmaz’ anlayışıyla, bundan sonra da barış, istikrar, diyalogu teşvik etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Altun#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF

BAKMADAN GEÇME!

Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın
Kırmızı halıda aşk öpücüğü

Kırmızı halıda aşk öpücüğü

#Grammy
‘Evim’den Bentley çıktı Sistem nasıl işliyor

‘Evim’den Bentley çıktı! Sistem nasıl işliyor?

#TMSF