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Fahrettin Altun: 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar

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#Fahrettin Altun#Boykot#Muhalefet
Fahrettin Altun: Boykot adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 01:18

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "’Boykot’ adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar" dedi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “’Ana muhalefet’ partisi genel başkanının sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve millî şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye’ye hiç ama hiç yakışmayan, ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. ‘Boykot’ adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar! Ama şunu bilsinler ki Türk Milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir” ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Altun#Boykot#Muhalefet

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