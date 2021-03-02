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Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 02:35 | Son Güncelleme:

Fahrettin Altun, Bartholomeos'un doğum gününü kutladı

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Fahrettin Altun, Bartholomeos'un doğum gününü kutladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü kutladı.

İletişim Başkanı Altun, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Altun, yaptığı paylaşımda "Cennet vatanımızda yüzyıllardır birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve komşuluk hukukuna riayet ederek barış içerisinde yaşıyoruz. Daha nice yıllar birliğimizin daim olması dileğiyle Fener Rum Patriği Sayın I. Bartholomeos'un 81'inci yaş gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Bartholomeosun doğum gününü kutladı

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