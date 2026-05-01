Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklifin 11 maddesi kabul edildi

Haberin Devamı

TBMM Genel Kurulu fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklife geçildi. Teklifin 11 maddesi daha kabul edildi ve birinci bölüm üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TOPLU KONUT KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Kabul edilen maddelere göre; ‘Toplu Konut Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan gayrimenkul satış sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinde resmi şekil şartı aranmaz maddesiyle sözleşmeler ile taşınmaz satışlarına yönelik sözleşme ilişkisi kurulmadan önce alıcılar tarafından imzalanması gereken başvuru evrakları, müzakere tutanakları, yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçları kullanılarak bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca kimliğin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla düzenlenebilecek. Diğer taraftan vefat olması halinde yasal mirasçılarının ‘mirasçılık’ sıfatlarını gösteren bir belgeyi sunmaması halinde Başkanlık, adli makamlardan herhangi bir yetki almaksızın mirasçılık belgesi düzenlenmesi için mahkeme veya noterliğe başvurabilecek. Başkanlık, görevleri ile ilgili dava ve icra işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf olacak. Teklifle ayrıca yeni yerleşim alanı olarak belirlenen sosyal konut alanı içerisinde bulunan yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan uygulamaya dahil edilecekler ile özel mülkiyete tabi diğer bütün taşınmazlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilgisine göre devir veya acele kamulaştırma kararı alınabilecek. Kamulaştırma işlemleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Haberin Devamı

‘ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARINDAN HİZLET ALMAYANLANA 209 BİN LİRA CEZA KESİLECEK’

Haberin Devamı

Teklif ile Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı doğrultusunda ‘Çevre Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, ‘Çevre danışmanlık firması’ tanımı yeniden düzenleniyor ve ayrıca Kanun'a ‘Yetkilendirilmiş kişi’ tanımı ekleniyor.

Buna göre, ‘Çevre danışmanlık firması’, çevre yönetimi hizmeti kapsamında usul ve esasları ilgili yönetmelikle belirlenen başvuruları yapan, her türlü rapor ve teknik belgeyi hazırlamaya yetkili ve bunlardan sorumlu olan, aylık faaliyet raporunda aykırılıkları tespit ederek Bakanlığa bildirmekle yükümlü olanlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen tüzel kişiliği ifade edecek.

Yetkilendirilmiş kişi ise çevre yönetimi hizmeti vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen, üniversitelerin mühendislik veya fen fakültelerinin ilgili yönetmelikte belirlenen bölümlerinden mezun olan kişileri tanımlayacak. Öte yandan teklifle idari nitelikteki cezalara yönelik düzenleme yapılıyor. Çevre yönetimi hizmeti almayanlardan, çevre yönetim birimini kurmayanlara ya da çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara 209 bin 624 lira, çevre mühendisi veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişiyi bulundurmayanlara 139 bin 746 lira idari para cezası kesilecek.

Haberin Devamı

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla yükümlü olacak. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Ayrıca hükümlere uymayan çevre danışmanlık firmalarına 75 bin lira idari para cezası verilecek. Çevre yönetimi hizmeti verenlere, esasları ilgili yönetmelikte belirlenen yükümlülükleri yerine getirmedikleri takdirde ceza puanı uygulanacak, uygulanan ceza puanının 4 yıl içerisinde 100 puana ulaşması durumunda yeterlik belgesi 180 gün süreyle askıya alınacak. Uygulanan ceza puanının 4 yıl içerisinde 200 puana ulaşması durumunda yeterlik belgesi 2 yıl süreyle iptal edilecek.

Haberin Devamı

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetimi hizmeti almakla, çevre danışmanlık firmaları ise çevre yönetimi hizmeti verdikleri kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre mevzuatına aykırı fiillerini Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Teklifin birinci bölümünde yer alan maddelerin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşimi 5 Mayıs Salı günü toplanmak üzere kapattı.