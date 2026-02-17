Fahiş hesaba tepki gösterirken ceza yedi... Sen misin hak arayan

Haberin Devamı

ANTALYA’da gittiği The BBQ Grill Cafe’de 1 köfte, 1 peynir tabağı, 2 çoban salata ve aromalı gazlı içecek sipariş eden Murat Ş., yaklaşık bir saat sonra masasına getirilen 22 bin 850 TL’lik hesabı görünce kamera şakası yapıldığını sandı. Şaka olmadığını anlayıp hesabı ödedi ve Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne şikâyette bulundu. Ancak heyetten gelen kararla ikinci bir şok yaşadı.

İADE BEKLİYORDUM

Hesabı ödedikten hemen sonra Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğunu anlatan Murat Ş., “Paramın iade edilmesini beklerken hiç ummadığım bir kararla karşı karşıya kaldım. Tüketici Hakem Heyeti, önce bana fiş almadığım gerekçesiyle 7 bin TL ceza kesti. Şimdi de serbest piyasa koşullarını gerekçe göstererek başvurumu reddetti. Allah aşkına böyle serbest piyasa mı olur?” diye konuştu.

YAZIKLAR OLSUN

Kararın düzeltilmesi gerektiğini savunan Murat Ş., “Taş çatlasa 1.000 TL tutacak hesabı şişirip beni mağdur ettiler. Hakem heyeti de buna serbest piyasa diyor. Bu değerlendirmeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Demek ki benden 100 bin TL de alsalar sonuç değişmeyecekti” dedi.

NE OLMUŞTU

Kafeteryaya öğleden sonra saat 15.00 sıralarında gittiğini söyleyen Murat Ş., yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Arkadaşım 1 porsiyon köfte yedi. Ben de peynir tabağı ve salata yedim. Garson daha sonra alkolsüz kokteyl önerdi. İki bardak kokteyl içtik. Hesabı ödemek için kasaya gittim. Adisyonu görünce kamera şakası yapıyorlar sandım. Kokteyl diye sattıkları içeceklerin tanesine 6 bin TL yazmışlar. Sözde içine şampanya karıştırmışlar. Adisyona 1 şişe şampanya ilave edip 8 bin TL eklemişler. ‘Gündüz vakti ne şampanyası?’ diye sorunca ‘Buranın konsepti böyle’ dediler. ‘Ben bu kadar içecek içmedim’ deyince 150-200 TL’lik şişeleri elime tutuşturdular. Önce hesabı ödemek istemedim ancak kasadaki kişi, ‘Hesabı ödemeden buradan çıkamazsın’ deyince korktum ve ödemeyi yaptım. Ardından 155 Polis İmdat Hattı’nı aradım, yardım istedim. Ancak böyle bir konu için ekip gönderemeyeceklerini söylediler. Ben de Bahçelievler Polis Merkezi’ne gittim. Orada da müracaatım alınmadan Tüketici Hakem Heyeti’ne yönlendirildim. Bir gün sonra Kepez İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvuru yaptım. Mağduriyetimin giderilmesini beklerken işletmeden fiş almadığım gerekçesiyle şahsıma 7 bin TL ceza kesildiğini öğrendim. Şimdi bu cezayla ilgili de hak mücadelesi veriyorum.”

HEYETİN YANITI

- TÜKETİCİ Hakem Heyeti’nden konuya ilişkin tespit şöyle:

“İlgili firmadan 15/08/2025 tarihinde savunma istenmiş olup cevap hakkı olan 30 gün içerisinde cevap verilmemiştir.

- İNCELEME VE GEREKÇE: Dosya incelenmiştir. Şikâyet eden serbest piyasa koşullarına göre aldığı bedelin fahiş olması sebebine dayanarak bedel farkı talep edemeyeceğinden aşağıdaki hüküm kurulmuştur...”