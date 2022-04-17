'Fahiş fiyatlar dünyanın ortak sıkıntısı'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’taki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı. Erdoğan açılış konuşmasında özetle şunları söyledi: “Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünel, Antalya’nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacak. Böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerimizin şehir merkeziyle irtibatı daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgemizden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlerimize ulaşabilecek. Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1.8 bin ton azaltım sağlayacak.

ÖNÜMÜZDE DURACAK GÜÇ YOK

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Altyapıları eskiyen, köhneyen, yetersiz hale gelen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek çoğu alanda da onları geçecek imkânlara sahibiz. Bu avantajı en güzel şekilde kullanarak ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız. Hep söylediğimiz gibi bizim en büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Şayet bu uhuvvet iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak Allah’ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur. Tabii bu hakikatlerin sadece biz değil rakiplerimiz de farkında.

EN AZ ETKİLENEN ÜLKELERDENİZ

Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye’ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti, milletin derdini dile getirmek değil küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Altını çizerek tekrarlıyorum. Enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde engel kalmayacak. Phaselis Tüneli’nin ülkemize ve Antalya’mıza hayırlı olmasını diliyor, inşasında emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum.”

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'BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'







Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde biraraya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: “Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi sadece taştan, betondan, demirden, camdan, metalden ibaret kalır. Halbuki biz sadece kuru kuruya bir kalkınma hamlesi değil, bir medeniyet ihyası peşindeyiz. Bunu da inşallah sizlerle birlikte başaracağız.”



