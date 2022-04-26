Fahiş fiyata en küçük müsamaha yok

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CAN YAKICI DÜZEYDE

“Doğalgaz ve elektrik başta olmak üzere pek çok üründe ciddi sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumamıza rağmen, ortaya çıkan fiyat artışlarının can yakıcı düzeyde olduğunun farkındayız. Şüphesiz en çok üzüldüğümüz nokta da, küresel ekonomideki ve kurlardaki dengesizlikleri bahane eden kimi açgözlülerin, ülke içinde fiyatları aşırı yükselterek haksız kazanç peşine düşmeleridir. Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi, en küçük bir acıma duymayacağımızı buradan açıkca ilan ediyorum.

SOSYAL YARDIM PAKETİ

Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1.5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını, öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğimizin bilgisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca 15 milyar liralık ilave sosyal yardım destek paketiyle ilgili çalışmalarda da sona gelinmiştir. Sabredersek, azmedersek, devam edersek, sağlam durursak, bu yolun sonu, Cumhuriyetimizi kuran gazi Mustafa Kemal’in muasır medeniyet seviyesinin üstü diye tarif ettiği büyük ve güçlü Türkiye’ye çıkıyor. Meclisimizin açılışının 102’nci ve Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıldönümüne ulaştığımız şu dönemde, artık bu kısırdöngüyü kırmakta kararlıyız. Ülkemizi vesayetin zincirlerinden kurtardık, enflasyonu da yeneceğiz.

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1.1 MİLYARLIK DESTEK

Çiftçilerimize de bir müjdemiz var. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4.1 milyar lira hibe verdik. Ayrıca 262 bin çiftçimizin makine ekipman alım projesine de toplam 1 milyar lira hibe desteğinde bulunduk. 2022 yılı için, makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize toplamda 1.1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.”

MASA-SANDALYE KAVGASI

Ülkenin hiçbir meselesinin çözümü konusunda en küçük bir tefekkürü, tezekkürü, programı, projesi olmayanların çıkardıkları gürültü, sadece kendi ihtiraslarının karın gurultusundan ibarettir. Dünyada da, bölgemizde de, Türkiye’de de ne olup bittiğinden, gelişmelerin nereye gittiğinden habersiz olanlar, varsın masa-sandalye-sıra kavgasıyla kendilerini avutup dursunlar. Biz ülkemiz ve milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa onun hazırlığını ve icrasını yürütmeye devam edeceğiz.”

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ZALİMLİKLERİN HATIRALARI HÂLÂ CANLI

Erdoğan 1915 olaylarına ilişkin şöyle konuştu: “Birinci Dünya Harbi, yani 600 asırlık bir cihan devletinin varlık-yokluk savaşı sürerken, Anadolu’daki Ermeniler, yabancı devletlerin kışkırtması ve donatmasıyla isyan başlatıp Müslüman ahaliye saldırdılar. Ülkemizin dört bir yanında, Ermeni çetelerin yaptığı katliamların, sergiledikleri zalimliklerin hatıraları canlıdır. Anadolu’da hayatını kaybeden Ermenilerin katbekat fazlası Müslümanın, bu çeteler tarafından hunharca şehit edildiği bir gerçektir. Elbette, inancı ve kökeni ne olursa olsun, tek bir masum canın, tek bir sivil insanın bile öldürülmesi trajedidir. Bu anlayışla, Birinci Dünya Savaşı’nın zorlu şartlarında hayatını kaybetmiş olan Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi insani bir vazife olarak görüyoruz. Ancak, tarihin ve onun ilmiyle uğraşan tarihçilerin yapması gereken bir tartışmanın, ülke içinde ve dışında siyasi çekişmelerin mezesi haline dönüştürülmesine de asla rıza göstermedik, göstermeyeceğiz.”

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PUTİN'LE GÖRÜŞME

Geçtiğimiz günlerde Sayın Zelenski’yle de bir telefon görüşmesi yaptık. Yarın da (bugün) Sayın Putin’le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Görüştüğümüz taraflara, hem birbirlerinin yaklaşımlarını, hem de kendi telkinlerimizi ifade ediyor, önce ateşkes, ardından da kalıcı bir barış için her türlü gayreti sergiliyoruz. İstanbul’da yapılan görüşmeler, Ukrayna-Rusya krizinin çözümündeki en önemli zemin olmaya devam ediyor.

BİDEN’A: TARİHİ İYİ ÖĞRENSİN

Erdoğan 1915 olaylarına ilişkin açıklaması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden’ı da eleştirdi: “Çeşitli ülkelerin yönetimleri ve parlamentoları tarafından güya tanınan Ermeni iddialarına ilişkin ifadelerin, bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı’nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamı yalan-yanlış bilgiler üzerine kurulu olduğu için, üzerinde durmaya değer bile bulmuyoruz. Sayın Biden’ın önce Ermenilerle olan tarihi iyi öğrenmesi lazım. Bunları bilmeden kalkıp da Türkiye’ye meydan okumaya kalkmasını bağışlamamız mümkün değildir. Türk ve Ermeni halkları arasındaki düşmanlığı tahrik etmek için sergilenen bu riyakârlığın en büyük zararını Ermeni toplumunun gördüğü ve göreceği de unutulmamalıdır.”

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1982 DARBECİLERİN ÜFLEDİĞİ ANAYASA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Çankaya Köşkü’nde düzenlenen iftarda, yüksek yargı temsilcileriyle bir araya geldi, şunları söyledi: “Mevcut anayasamız ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasa metnidir. Süngü tehdidi altında yazılan, millete dayatılan bu anayasa 40 senede birçok kez değiştirilmiş, pek çok defa revizyona uğramıştır. 1982 Anayasası ile ilgili en kapsamlı değişiklikleri biz yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle milli iradeyi zayıflatan, antidemokratik girişimlere kapı aralayan yönetimde çift başlılık sorununa son verdik ancak anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu ortadan kaldıramadık. Değişikliklerle adeta yamalı bohçaya dönüşen 1982 Anayasası’nın çözümsüzlük kaynağı olduğu karşılaştığımız her sınamada daha iyi anlaşılıyor. Her tartışma ile Türkiye’nin demokratik, sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya olan ihtiyacını daha iyi kavrıyoruz. Ülkemiz, millet iradesini yansıtan, milletin kültüründen neşet eden, evrensel değerlerden beslenen, özgürlükleri merkeze alan sivil bir anayasaya sahip olmadıkça, bu tartışmalar bitmeyecektir.”