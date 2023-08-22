Fahiş fiyat uyguladı, yediği cezayı 'tadilattayız' afişiyle sakladı

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Körfez ülkelerinden gelen bazı turistlerin, alışveriş yaptıkları ve yemek yediği işletmelerde karşılaştıkları fiyat farklılıklarına yönelik artan şikayetler sonrası Ortahisar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Kentin en işlek bölgesi olan Meydan Parkı alanı civarında yapılan denetimlerde; lokanta, kafe, pastane, fırın ve restoranlara satılan ürünlerde fiyat etiketi ile işletmelerde fiyat tarifesi bulundurmadıkları, hijyen kurallarına riayet etmedikleri ve müşterilere farklı fiyat tarifesi sundukları belirlendi.

10 İŞLETMEYE 3 GÜNLÜK MÜHÜR

Denetimlerde, hijyen kurallarını ihlal edip, fiyat etiketi bulundurmayan 12 işletmeye toplam 40 bin TL para cezası kesildi; Ticaret Odası'nın belirlediği fiyat tarifesini uygulamayan ve fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 10 işletme de 3 gün süreyle mühürlendi. Kapatılan işletmelerden birinin, mührü saklamak için dükkan önüne herhangi bir tadilat olmamasına karşın Arapça ve Türkçe 'Tadilat dolayısıyla 3 gün kapalıyız. Diğer şubemizde hizmet vermekteyiz' yazılı afiş asması ise dikkati çekti.

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'KOMİSYONCULUK' TEPKİSİ

Bazı turizmciler ve meslek odası temsilcileri, turistik bölgelerde fiyat dalgalanmalarına komisyonculuğun yol açtığını öne sürdü. Sektör temsilcileri, işletmeler arasında önemli fiyat farkına neden olan komisyonculuğun turizmi baltaladığı belirterek, denetimlerin şehrin tüm genelinde uygulanması gerektiğini önerdi.

'TURİSTLER FAHİŞ FİYATLARI ŞİKAYET ETTİ'

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, kayıt dışı iş yapan yabancı asıllı kişilerin komisyonculuk yaptığını belirterek, "Geç kalınmış bir durum söz konusuydu. Bölgemize gelen turistlerin fahiş fiyatları şikayet etmesi üzerine belediye ve valilikle görüşüp, tedbir için çalışmalar yapmaya başladık. Bölgemize bunun zarar vermemesi açısından olaya müdahale ettik. Valilik ve belediyelerimiz temizlik ve fahiş fiyat konusunda firmalarla görüştü. Üyelerimiz olan firmalar verdiğimiz tarifeden satmak zorundalar. Tarifeden ziyade, kayıt dışı olan firmalarda sıkıntı doğuyor. Bölgemizde kayıt dışı iş yapan yabancı asıllı kişiler komisyonculuk yaparak, bu firmalara turistleri taşıyıp, yüzde 30 oranında komisyon alınca bu da fiyatlara yansıyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

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'ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEYELİM'

Trabzon en büyük gelir kalemin turizm olduğunu vurgulayan Çelebi, "Turizm noktası değimiz yerlerde, Uzungöl'de kayıt dışı çalışan firmalar var. Bunu ele alıp, iyi bir çalışma yapıp, bu tür kötü niyetli vurkaç yapanları ve arabulucuları aradan çıkartmak gerekiyor, yoksa turizm zarar görüyor. Kayıtlı olan firmalarımız eminim kurallara uyuyordur. Onlara uyarı olarak bazı kapatma cezaları geldi ama önlemlerini alarak devam edeceklerdir. Hepimiz turizmi yükseltmek zorundayız. Bunun Trabzon'a kattığı değerler var, buna sahip çıkalım. Şu an Trabzon en büyük gelir kalemi; turizm ve altın yumurtlayan tavuğu kesmeyelim" diye konuştu.

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'DENTİM MEKANİZMASI ATKİFLEŞTİRİLMELİ'

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TSİAD) Başkanı Murat Çavga da "Şehir merkezinde fahiş fiyat, hijyen gibi nedenlerle toplam 10 işletmemiz kapandı. Gönül isterdi ki; ağustos ayında böyle bir hadiseyle karşılaşmasaydık. Sezon başlangıcında bilgilendirmeler yapılıp, gerekli denetlemeler yapılıp, bu hadiseyi bugüne bırakmasaydık. Bu 10 işletmeyi kapatıp, sorunu çözecek miyiz? Bu sadece Trabzon'un konusu değil, turizmin olduğu her yerde fahiş fiyat sıkça gündeme gelmekte. Türkiye'nin birçok yerinde yerli ve yabancı turistlerimiz, ürünleri yüzde 40'lara varan yüksek ücretlerle almak durumunda kalıyor. Turizm Bakanlığımız, net şekilde komisyonculuğu belirtip, yasaklamıştır” dedi.

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