Fağfur Ne Demek? Fağfur Nedir? Fağfur Tdk Kelime Anlamı

TDK üzerinden bakıldığı zaman fağfur kelimesi, ‘Çin’de yapılmış ve Çin işi olarak da bilinen vazo çeşidi’ olarak karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Bu konuda vazo ile beraber buna benzer pek çok farklı eşya da hele alınabilmektedir.

Fağfur Ne Demek?

Son dönemlerde internet üzerinden fağfur kelimesi çok fazla araştırılıyor. Farsça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş olan bu kelime TDK açısından, ‘Çin işi ya da Çin'de yapılmış’ anlamı ile karşılık bulunmaktadır. Bu anlam belli başlı bazı eşyalar için ele alınır ve söylenir. Bunlar içerisinde başta vazo olmak üzere aynı zamanda, sürahi, fincan, kadeh, kase ve tabak ile beraber pek çok değerli porselen konu içerisinde yer almaktadır.

Fağfur Nedir?

Türkçe içerisinde yer almasına rağmen çok fazla kullanılmasa bile, fağfur sözcüğü bulunmaktadır. Çin işi olarak ve Çin’de yapılmış olduğu bilinen vazo ile beraber kase, kadeh ve fincan ile sürahi gibi değişik porselen ürünler için bu kelime kullanılmaktadır. Amaca bağlı olarak cümle içerisinde ya da tek başına bu kelimeyi kullanmak mümkündür. Özellikle farklı kaynaklarda ve değişik noktalarda karşınıza çıktığı zaman, bu kelimeyi anlamı ile beraber değerlendirebilirsiniz.