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Fadim’in katiline en ağır ceza

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#Antalya#Konyaaltı#Tabanca
Fadim’in katiline en ağır ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 07:00

Antalya Konyaaltı’nda Fadim Temirhanoğulları’nın (52) 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları (48), 12 Eylül 2024’te saat 05.00 sıralarında eve geldi.

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Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T. (15), kâbus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı. Odasından çıkan İ.T., annesini kanlar içinde görünce evden çıkıp karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları 112’ye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları yakalanıp tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. ‘Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu işlediği ifade edilen Savaş Temirhanoğulları’nın, ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. Davanın görülmesine ileriki günlerde başlanacak.

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#Antalya#Konyaaltı#Tabanca

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