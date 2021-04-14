Fadime Arslan cinayete mi kurban gitti, nasıl öldü? Fadime Arslan'ın gelininin şiddet görüntüleri kan dondurdu

Rahmanlar Mahallesi'nde, oğlu İdris Arslan ve ailesiyle yaşayan 9 çocuk, 25 torun sahibi Fadime Arslan, 11 Mart'ta yaşamını yitirdi. Son 6 aydır yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu, yürüme ve görme güçlüğü gibi sorunları bulunduğu öğrenilen Arslan, Rahmanlar Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Arslan'ın ölümünün ardından torunun eşi tarafından çeşitli tarihlerde çekildiği belirlenen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadının, gelini tarafından defalarca dövüldüğü görülüyor. Fadime Arslan'ı yıkayan kadının talihsiz kadının vücudunda morluklardan şüphelendiği de dile getirildi.

Olaya şahit olan Fadime Arslan'ın gelini Fidan da kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi. 2 yıldır evin gelini olduğunu söyleyen Fidan Arslan, çocuğuyla tehdit edildiğini, kendisini ispat etmek için görüntülerini çektiğini belirtti.

ELİ NASIL KESİLDİ?

Fadime Arslan'ın çok yemek yemesini engellemek için elinin kesildiği de iddia edildi. Yaşlı kadını öldürmekle suçlanan Fadime Arslan kayınvalidesinin eli kesildiği sırada evde olmadığını, Fidan’ın haber verdiğini, ger, gelip baktığında babaannenin elinin bant ile sarılmış olduğunu gördüğünü söyledi. Küçük gelini Fidan’ı suçlayan Fadime Hanım, yaşlı kadını öldürmediğini söyledi.

'KENDİMİ TUTAMAYIP, KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞUM OLDU'

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jandarma Fadime Arslan'ıı gözaltına aldı. Fadime Arslan'ın ifadesinde, 40 yıldır kayınvalidesine kendisinin baktığını belirtip, "Altına kaçırıyor. Bana hakaretler ediyordu. Sinir hastasıyım. Kendimi tutamayıp, kötü muamelede bulunduğum oldu. Gelinim kumpas kurup, bu görüntüleri çekmiş" dedi.

Fadime Arslan'ın, ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 3 Nisan'da saat 08.00 sıralarında mezarı açılan Arslan'ın cesedi, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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