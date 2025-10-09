Fadik’in eşinden çelişkili ifadeler

Haberin Devamı

Karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polat’ın tabancayla kendisini vurarak intihar etmiş olabileceğini söyleyen eşi Ramazan Polat, gözaltına alındı.

ÖNCE ‘EVDEYDİM’ SONRA ‘DIŞARDAYDIM’

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Polat’ın ellerinden ve üzerinden swap önekleri alındı. Fadik Polat’ın 10 yıllık evlilikleri boyunca sık sık şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ramazan Polat’ın savcılık ve emniyet ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Polat’ın bir ifadesinde olay anında evde, başka bir ifadesinde ise dışarıda olduğunu söylediği belirtildi. Gebze Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadeler çelişkili bulunan Ramazan Polat, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla geçen hafta mahkemeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkan Ramazan Polat, tutuklandı.