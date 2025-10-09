×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fadik’in eşinden çelişkili ifadeler

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Gebze Cumhuriyet Savcılığı
Fadik’in eşinden çelişkili ifadeler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 07:00

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir apartmanın 4’üncü katındaki Fadik Polat’ın oturduğu evden 30 Eylül’de 14.00 sıralarında tek el silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve gelen ekipler, Polat’ı kanlar içinde buldu.

Haberin Devamı

Karnına mermi isabet ettiği anlaşılan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polat’ın tabancayla kendisini vurarak intihar etmiş olabileceğini söyleyen eşi Ramazan Polat, gözaltına alındı.

ÖNCE ‘EVDEYDİM’ SONRA ‘DIŞARDAYDIM’

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Olay yerinde bulunan tabanca da incelenmek üzere alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Polat’ın ellerinden ve üzerinden swap önekleri alındı. Fadik Polat’ın 10 yıllık evlilikleri boyunca sık sık şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Ramazan Polat’ın savcılık ve emniyet ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Polat’ın bir ifadesinde olay anında evde, başka bir ifadesinde ise dışarıda olduğunu söylediği belirtildi. Gebze Cumhuriyet Savcılığı’nda verdiği ifadeler çelişkili bulunan Ramazan Polat, ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla geçen hafta mahkemeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkan Ramazan Polat, tutuklandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Gebze Cumhuriyet Savcılığı

BAKMADAN GEÇME!