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Faciaya ramak kaldı! Trafikte düğün konvoyu tehlikesi, o anlar kameraya böyle yansıdı

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#Trafik Kazası#Bursa#Konvoy
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 09:32

Bursa'da düğün aracı olarak yolcu otobüsünü tercih eden damat ve gelinin yakınları trafikte zor anlar yaşanmasına neden oldu. Konvoyda yer alan diğer otomobil sürücüleri ise trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı.

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Bursa'da düğün aracı olarak yolcu otobüsünü tercih eden damat ve gelinin yakınları trafikte dikkat çekerken, konvoyda yer alan diğer otomobil sürücüleri ise trafikte tehlikeli hareketler yaparak hem kendilerini hem de diğer sürücüleri riske attı. Bursa'da düğün konvoyunda yer alan süslenmiş bir otobüs dikkat çekti.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR, O ANLAR KAMERADA

Düğün aracı gibi süslenen otobüsle yapılan şehir turu ilginç anlara sahne olurken, konvoydaki bazı otomobil sürücülerinin trafiği tehlikeye düşüren hareketleri tepkilere neden oldu. Araçların aniden fren yapması, zikzaklar çizerek ilerlemesi ve yolda diğer sürücülerin önünü kesmeleri kısa süreli paniğe yol açtı. O anlar kameraya yansıdı.

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#Trafik Kazası#Bursa#Konvoy

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