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Hürriyet
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Ferit DEMİR/DHA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Faciaya ramak kaldı! Son anda...

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Faciaya ramak kaldı! Son anda...
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde park halindeyken freni boşalan TIR, lokantaya girdi. Çalışanlar ve müşteriler son anda kaçarak kurtulurken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'dan Gaziantep'e giden 27 ABH 547 plakalı TIR'ın şoförü Üzeyir Gündoğan, dün Pülümür ilçesinde kara yolundaki bir lokantada yemek yemek için aracını park etti.

Faciaya ramak kaldı Son anda...

Gündoğan, lokantaya girip sipariş vermek üzereyken freni boşalan TIR, hareket etti. Durumu fark eden Gündoğan, aracına koşum durdurmaya çalıştı. Ancak TIR, lokantanın kapısının bulunduğu bölüme çarparak içeri girdi. Bu sırada lokantada bulunan müşteriler, son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Faciaya ramak kaldı Son anda...

Lokantada ve TIR'da hasarın oluştuğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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