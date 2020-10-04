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DHA
Haber Giriş: 04.10.2020 - 19:17 | Son Güncelleme:

Faciaya ramak kala! Gelin ve damat şoku yaşadı

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Faciaya ramak kala! Gelin ve damat şoku yaşadı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde nikahtan çıkan sürücünün kontrolünü kaybettiği cipin hatıra fotoğrafı için toplanan kalabalığın arasına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ereğli ilçesi Süleymanlar Mahallesi Amirallik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde Melek Acar- Murat Deniz çiftinin nikahına katılan Hasan Aksoy (64), nikahtan sonra 67 AAY 309 plakalı cipine binerek kültür merkezinden ayrılmak istedi. Hasan Aksoy'un kontrolünü kaybettiği cip seyir halindeki 67 ABK 715 plakalı cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdi. Sahil bandında hatıra fotoğrafı çektiren gelin ve damat ile yakınlarının arasına giren cip 2 kişiye çarptı. Hakinar Deniz (57) ve Emel Makaracı(47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan Hakinar Deniz ile Emel Makarcı'yı hastaneye kaldırdı. Kazadan sonra sinir krizi geçiren yaralı yakınlarını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Gelin Melek Acar ise gözyaşlarını tutamadı.

Faciaya ramak kala Gelin ve damat şoku yaşadı

Sürücü Hasan Aksoy, aracın bir anda hareket ettiğini ve frene basmasına rağmen durduramadığını söyledi. Aksoy, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Faciaya ramak kala Gelin ve damat şoku yaşadı

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracı ile hareket eden Hasan Aksoy’un bir anda yola çıktığı siyah renkli bir cipe çarptıktan sonra sahil bandına girdiği, sahil bandına girdiği sırada bir çocuğun son anda aracın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

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