Faciaya ramak kala! Durakta bekleyen bisikletlilere otobüs çarptı
İstanbul Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde dün 08.00 sıralarında, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktığı belirtilen İETT otobüsü, durağa çarptı.
Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Yaralılar, kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 5 bisikletliden Volkan Kurdoğlu ve Oğuzhan Biçer yaşadıkları korku dolu anları anlattı: “Kaçamadık zaten çünkü çok hızlı gelişen bir olay oldu. İki arkadaşımız otobüsle durak arasında sıkıştı. Son antrenmanımızdı. 24 saatlik bir yarışa katılacaktık. Maalesef böyle talihsiz bir kaza başımıza geldi. Emeklerimiz boşa gitti.”