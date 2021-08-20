Faciaya ramak kala! Durakta bekleyen bisikletlilere otobüs çarptı

Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Yaralılar, kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan 5 bisikletliden Volkan Kurdoğlu ve Oğuzhan Biçer yaşadıkları korku dolu anları anlattı: “Kaçamadık zaten çünkü çok hızlı gelişen bir olay oldu. İki arkadaşımız otobüsle durak arasında sıkıştı. Son antrenmanımızdı. 24 saatlik bir yarışa katılacaktık. Maalesef böyle talihsiz bir kaza başımıza geldi. Emeklerimiz boşa gitti.”







Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara