Faciaya ramak kala

Trenler kafaya kafaya gelirken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazada, trenlerde bulunan 7 yolcu çarpma ve düşme sonucu yaralandı. Hafif şekilde yaralanan yolcular, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından tren seferleri kontrollü bir şekilde devam ederken, olay yerine gelen TCDD görevlileri trenleri kaldırmak için çalışma yaptı. Önce ADA ekspresinin vagonları kaza mahallinden çekilerek uzaklaştırıldı. Ardından birbirine bitişik olan trenler ADA ekspresinin yardımı ile yavaş yavaş olay yerinden çekildi. Kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kaza ile ilgili makinistlerin ifadesine başvurulurken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Saat 08.45’te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tuzla Tersane İstasyonu’nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak, düşük hızda tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 7 yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz” denildi.



Trende bulunan yolculardan Muzaffer Baydu, “Bir gürültü geldi. Hız yapmamıştık. Kafa kafaya çarptık. Ağır yaralı görmedim. Yanımdaki yengem yüzünü çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ben iyiyim, herkese çok geçmiş olsun” dedi. Yolculardan Fatma Yılmaz ise “Bizim vagonda yaralı yoktu” şeklinde konuştu.



7 KİŞİ YARALANDI

Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’e Adapazarı-Pendik seferini yapan tren çarptı. Çarpışmanın düşük hızda olması olası bir faciayı önledi. Kazada trenlerde bulunan 7 yolcu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da 7 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili soruşturma açtı. Çarpan trenin makinisti ile sinyalizasyon görevlileri şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara