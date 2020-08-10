Faciaya ramak kala

İstanbul Eyüpsultan Hasdal Kışlası önünde, TEM yolu bağlantısı olan D-020 karayolu üzerindeki yaya üst geçidi, dün saat 08.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle çöktü. Pazar günü olması ve erken saatlerde gerçekleşmesi, nedeniyle ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda ve kaldırımda çukur oluştu. Yoldan geçen bir otobüs ise çöken üst geçidin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Çökmenin, tam olay yerinin altından geçen İstanbul Havalimanı metro inşaatı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği iddia edildi. Metro inşaatını yapan şirketin görevlileri ise çalışmaların bir yıl önce bittiğini ve metroda herhangi bir hasar olmadığını, yer altındaki yağmur sularının zemini yumuşatmasından dolayı çökmenin meydana gelmiş olabileceğini söyledi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada “Yaya üst geçidi, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağı’ndan, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

‘ÇOK UCUZ ATLATTIK’

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da yaptığı açıklamada, “Şükürler olsun ki herhangi bir ölü, yaralı veya vatandaşın arabasının üst geçit altında kalması gibi bir vaka yaşanmadı. Fakat çok ucuz atlatılmış bir vakadır. Hepimize geçmiş olsun” dedi.

BETONLA KAPATILDI

Üst geçidin enkazının kaldırılması için olay yerine çok sayıda iş makinesi ve vinç getirildi. Beton mikserlerinin getirdiği harç ile çökme nedeniyle oluşan çukur dolduruldu. Çöken üst geçit ise delme makinesiyle bölündükten sonra iş makinesinin yardımıyla çökmenin olduğu çukura itildi ve daha sonra üzeri yeniden beton dökülerek kapatıldı. Üst geçidin kaldırılmasının ardından belediye ekipleri de yolu yıkayarak temizledi.