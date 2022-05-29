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Faciaya kıl payı... Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

#Gaziantep#Kaza#Öğrenci

Gaziantep gezisinden Osmaniye’ye dönen öğrencileri taşıyan minibüs, TIR’a çarparak devrildi. Kazada öğrenci ve velilerin bulunduğu 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Kaza, saat 21.00’de Osmaniye gişelerine 5 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye istikametine giden M.Ç. yönetimindeki 80 ACK 599 plakalı servis aracı, Dervişiye köyü mevkisinde iddiaya göre önünde seyir halinde olan N.C. yönetimindeki 34 BMU 748 plakalı otomobile çarpmamak için şerit değiştirdi. Sürücü M.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, E.Ş.’nin kullandığı TIR’a arkadan çarptıktan sonra devrildi.

Faciaya kıl payı... Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüste, aralarında öğrenci ve velilerin bulunduğu 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Faciaya kıl payı... Öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

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#Gaziantep#Kaza#Öğrenci

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