Faciaya bir kala! Hürriyet uçak yangınının detaylarına ulaştı

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RUSYA Soçi Havalimanı’ndan 89 yolcu ve 6 mürettebatla sorunsuz biçimde kalkış yapan, yolculuk boyunca türbülansa bile girmeyen SU95 tipi uçak, 21.30 sularında Antalya Havalimanı 36R pistine indi. Yolcuların ilk ifadesine göre; iniş çok sert oldu. Ancak bir şeylerin ters gittiğini anlayan uçağın Rus pilotu Vladimir Chernov, anında ‘Mayday’ çağrısı yaptı. Çünkü ilk belirlemelere göre; sert iniş nedeniyle arka iniş takımlarından biri kırılmıştı. Bu kırılmayla birlikte yakıt tankının pabucu koptu ve yakıt sızıntısı başladı. Uçağın sıcak motorları, yakıtın kısa sürede alev almasına neden oldu. Pilotun imdat çağrısına jet hızıyla karşılık veren trafik kontrolörü memuru, yangın butonuna basarak kaza yapan uçağa 100 metre uzaklıktaki itfaiye ekiplerini bilgilendirdi. 1 dakika içinde olay yerine ulaşan ekipler, 2 dakikalık sürede yangını kontrol altına aldı.

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DEPODA 3 TON YAKIT VARDI

Kazadan hemen sonra uçakta yapılan ön incelemede, uçağın deposunda 3 tonun üzerinde yanmamış yakıt olduğu tespit edildi. Pilotlara alkol testi yapıldı, test negatif çıktı.

Kazaya karışan uçak, Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kaza - kırım ekibinin incelemesi için güvenli bölgeye çekildi. Hürriyet’e konuşan üst düzey yetkililer, “Bu tür yangınlarda saniyelerin bile önemi var. Kazanın itfaiye binasına yakın bir alanda olması hepimiz için şans. Ancak asıl önemli olan tüm ekiplerimizin görevlerini eksiksiz biçimde yerine getirmiş olması. Bu sayede 95 kişiyi burnu bile kanamadan kurtarmış olduk” dedi.

‘HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM’

Film sahnelerini aratmayan anlarda uçağın sol motorunda yangın sürerken, kapılardaki hava yastıkları üzerinden kayarak inen yolcuların hızla uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Aralarında çocukların da bulunduğu yolculardan bazılarının yaşadıkları korku ve panikle “Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım”, “Bugün bizim ölüm günümüz değil” dediği duyuldu.

UÇAK ‘SABIKALI’ ÇIKTI

AZIMUTH Airlines’a ait SU95 tipi uçağın, bir ay önce başka bir iniş sırasında kaza - kırıma uğradığı ortaya çıktı. 16 Ekim 2024 Çarşamba günü 102 yolcusuyla Mineralnye Vody’den kalkan ve Ivanovo’ya giden uçağın mürettebatı, saat 16.05’te 10 kilometre yükseklikte, yerdeki sevk görevlilerine, birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi olduğunu bildirdi ve en yakın Vnukovo Havalimanı’na acil iniş izni istedi. İnişi sırasında altından kıvılcımlar çıkan uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ve aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar belirlendi. 102 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, bu kazadan da yara almadan tahliye edildi.



