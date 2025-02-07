Faciaya bir kala

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İstanbul Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nın yanındaki 5 katlı binada dün 12.50 sıralarında yangın çıktı. Çevredeki esnaf ve işletmeler tarafından havalandırma sorunu nedeniyle uyarılarda bulunarak belediyeye şikâyet edilen Tarihi Merfube Restaurant’ın havalandırma ve mutfak bölümünde çıkan yangın sonucu kafenin de bulunduğu binayı kısa sürede alevler sardı. Alevler yan binaya da sıçradı. Yangın Eminönü, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Bayrampaşa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 16 çalışan ve müşterilerin anında tahliye edilmesiyle olası bir facia önlendi. Bina, kullanılamaz hale geldi.

ÖNCE ESNAF YARDIMA KOŞTU

Yangın çıkan binanın yanındaki başka bir işletmede çalışan esnaf Muzaffer Özsoy, “Yangını görünce koşarak geldik, müşteriler içerideydi dışarıya çıkarttık. Çatıda 2 işçi yangını söndürmeye çalışıyordu patlama oldu yangın yayıldı, onları çatıdan aşağı indirdik. Yangın çok çabuk büyüdü binayı sardı ama binayı hızlıca tahliye ettirdik. Bizim işletmemizde mutfağı, havalandırmayı ayrı ayrı söndürecek yangın tüpleri var ve merkezi yangın sistemi var. Sensör yangını algıladığı an çatıdan aşağı su boşaltıyor, yangın merdiveni de var ama bu yanan binada herhangi bir yangın önlemi göremedim” diye konuştu.

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ŞİKÂYET EDİLMİŞ ÖNLEM ALINMAMIŞ

Yanan kafenin sahibi Selda Şimşek ise yangından sorumlu tuttuğu lokanta işletmecisini belediyeye defalarca şikâyet ettiğini belirterek, “Bacası yok, sonradan derme çatma baca yaptı o da tutuşmuş. Bütün dükkân yandı, kedilerimden bir tanesini kurtarabildik. Kurallara uymayan sistemle çalışıyor, bacası olmadan kebap yapıyor. Önceden şikâyet ettim, zabıtaya gönderdim, yasal şikâyetlerde bulundum en son yaktı bizi” dedi.

‘YANIYORSUNUZ DEDİK HÂLÂ KEBAP YAPIYORDU’

Yangında küle dönen kafede garson olarak çalışan Kadir Dilekçi ise ‘Cimcime’ isimli kedilerini kurtardıklarını ancak diğer kedilerin öldüğünü belirterek, “Bunları defalarca uyardık, havalandırmanız güzel çalışmıyor dememize rağmen dinlemediler işte sonuç. Dumanı görür görmez müşterileri çıkardık, ‘Yanıyorsunuz’ dedik hâlâ kebap yapıyordu. Bu kadar vurdumduymazlık olamaz” diye tepki gösterdi.