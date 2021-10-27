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Faciaya bir kala

#İstanbul#Öğrenci Servisi#Yangın
Faciaya bir kala

İstanbul Şişli’de içinde öğrencilerin bulunduğu servis aracında seyir halindeyken yangın çıktı. Aracı hemen sağa çeken sürücünün, araçtaki öğrencileri hızlı bir şekilde tahliye etmesi faciayı önledi.

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İstanbul Şişli, Cumhuriyet Caddesi Alt Geçidi çıkışında dün 07.30 sıralarında, seyir halindeki öğrenci servis minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Minibüsten duman ve alevlerin yükselmesi üzerine aracını sağa çeken sürücü Hasan Akduman, büyük korku yaşayan öğrencileri hemen tahliye etti. Yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etse de başarılı olamadı. Zaman zaman patlamaların olduğu servis minibüsü alev topuna döndü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, vatandaşlar da cep telefonu ile yangını görüntülemeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. 

‘ÇOK KORKTUM’

Servis minibüsünü durdurarak öğrencileri tahliye eden sürücü Hasan Akduman, “Tünelden çıkarken araç bir anda alev aldı. Ben hemen aracı sağa çekerek öğrencileri indirdim. Öğrencilerin güvenliğini sağladıktan sonra aracı söndürmeye çalıştım ama yangın tüpü yetersiz kaldı. Daha sonra aracı alevler sardı. Panik yaptım ama öğrencileri düzgün bir şekilde indirdim. Çocuklara bir şey olacak diye çok korktum. Mala geldi ama cana gelmedi kimsede bir şey yok. Çok şükür” dedi.

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#İstanbul#Öğrenci Servisi#Yangın

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