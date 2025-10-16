Faciaya açılan kapı

Haberin Devamı

AKSARAY’da 4 katlı apartmanın birinci katında yaşayan anne Meryem Ölmez (21), önceki akşam, 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim’in üşümemesi için, tadilat gören evlerindeki doğalgazla çalışan kombiyi çalıştırıp uyudu. 22.30 sıralarında köyden dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp girdiği evde 3 yıllık eşi Meryem ve oğlu Halil İbrahim Ölmez’i kanepede hareketsiz yatarken buldu. Mehmet Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Eve gelen ekipler, kombi bacasından sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Meryem Ölmez’i ve Halil İbrahim Ölmez’i hastaneye kaldırdı. Anne ve oğlu kurtarılamadı. Çağrılan doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Mehmet Ölmez’in havanın soğuk olması nedeniyle eşi ve oğlunu köye götürmediği, döndüğünde de acı manzarayla karşılaştığı öğrenildi.