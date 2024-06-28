Faciaya 10 kala... Çatırtı sesini duymasalar öleceklerdi

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İSTANBUL Küçükçekmece’de sadece birkaç hafta önce kendiliğinden çöken ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 36 yıllık 4 katlı binayı akıllara getiren olayın benzeri bu kez Bahçelievler’de yaşandı. Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta dün sabaha karşı 04.30 sıralarında şiddetli şekilde çatırtı sesleri duyan bina sakinleri, deprem olduğunu sanıp korku içinde kendilerini dışarı attı. Yaklaşık 40 kişinin yaşadığı, 7 kat ve 9 daireden oluşan binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Çatırtı sesi duyan vatandaşların 10 dakika gibi kısa bir sürede binayı tahliye etmesi, olası bir faciayı engelledi.

KAÇAK 3 KAT ÇIKILMIŞ

Resmi kayıtlara göre 4 katlı olan ve üzerine kaçak 3 kat çıkıldığı tespit edilen bina, karot örneklerinin alınmasının ardından, belediye tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Binadan son anda çıktıklarını belirten bina sakini Felemez Demir, “Korkunç çatırtı sesleri duyduk, camlar kırıldı, üzerime toz geldi, ailemi alıp dışarı kaçtım. 10 dakika sonra da bina çöktü” dedi.

Apartmanın 1. katında yaşayan Sebahattin Kuzu ise çevredeki binaların üflemeyle yıkılacak durumda olduğuna dikkat çekerek “Son anda kurtulduk, bu bina çok eskiydi, kepçe bile hareket etse bina sallanıyordu. Kentsel dönüşüm için yardım edilsin istiyoruz. Sadece bu değil, çevredeki binalar da üflesen yıkılacak durumdalar” dedi.

‘ACİLEN BOŞALTILMALI’

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, “Küçükçekmece’deki yapıda da kaçak vardı, burada da var. Deniz kumundan yapılmış, yanmış bir beton. Demir işçiliği de çok kötü. Bina öyle kalitesiz ki kendi ağırlığını bile taşıyamayacak hale gelmiş. İstanbul’daki bu yapıların acil şekilde boşaltılıp ya güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması gerekiyor” dedi.