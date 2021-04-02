Faciaya 1 kala

Geminin kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. Kıyı Emniyeti’ne ait ‘Kurtarma 8’ ve acil müdahale botu, sürüklenen gemiye yönlendirildi. Kurtarma römorkörü gemiyi bulunduğu yerden kurtardı. Kılavuz kaptan nezaretinde gemi, Ahırkapı açıklarına götürüldü. Geminin sürüklendiğini gören Mehmet Aykaş, “Arkadaşlar ile sahilde oturuyorduk. Gemi kıyıya doğru gelmeye başladı. Gemi 1 metre kala durdu. Allah’tan kimseye bir şey olmadı” dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada “İstanbul Boğazı’nda bugün önemli bir kaza tehlikesi atlattık. River Elbe gemisi, can, mal kaybı, çevre kirliliği yaşanmadan Ahırkapı açıklarına çekildi. İstanbul’umuza geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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